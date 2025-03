Fumata nera per elezione del nuovo rettore dell’Ateneo friulano

All’Università di Udine nessun vincitore al primo turno delle votazioni per eleggere il nuovo rettore, il decimo, che succederà a Roberto Pinton. I due candidati, Fabiana Fusco e Angelo Montanari, non hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Fusco ha ottenuto 255 voti, Montanari 313. Le schede bianche sono state 46. Il quorum era di 352 voti.

L’affluenza è stata dell’86,09%, 984 votanti su 1143 aventi diritto, tenuto conto però che il voto del personale dirigente e tecnico amministrativo non vale 1, ma 0,12. Le votazioni si sono svolte online dalle 9 alle 18.

I professori ordinari hanno votato al 94,57% degli aventi diritto (174 su 184), gli associati al 88,36% (281 su 318), i ricercatori al 79,13% (91 su 115), i componenti il Consiglio degli studenti al 64% (16 su 25), il personale tecnico-amministrativo al 84,23% (422 su 501).

I risultati sono stati resi noti alla presenza del decano dei professori ordinari, Enrico Gori, dopo lo scrutinio e la redazione del verbale da parte della commissione elettorale centrale presieduta da Dimitri Girotto.

Le prossime tappe

Le successive votazioni si terranno il 2 e il 9 aprile. Inoltre, dopo il primo voto e fino al 26 marzo si apre una seconda opportunità per le candidature. In queste due turni il quorum dei voti esprimibili si abbassa al 40% e viene eletto chi ottiene il maggior numero di suffragi. Se anche queste due votazioni non produrranno effetti si andrà al ballottaggio, il 16 aprile. Lo scrutinio avverrà sempre alle 18.30 nell’aula “Piscopia” di Palazzo Antonini.

Il nuovo rettore entrerà in carica il 1° ottobre dopo la nomina del Ministro dell’università e della ricerca e guiderà l’Atene per i prossimi sei anni accademici, dal 2025 al 2031.

Fabiana Fusco, udinese, ordinaria di Glottologia e linguistica, è la direttrice del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società. Angelo Montanari, sacilese, ordinario di Informatica presso il Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche, è il delegato dell’Ateneo per la sede di Pordenone.

Il corpo elettorale

Elettorato e procedure

Per l’elezione del rettore possono votare: i professori ordinari e associati; i ricercatori a tempo indeterminato e determinato in servizio all’Ateneo da almeno tre anni; il personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (che esprime un voto ponderato pari al 12% del numero di votanti della componente); i componenti il Consiglio degli studenti. Al termine di ciascuna votazione ci sarà lo scrutinio elettronico che verrà validato dalla Commissione elettorale centrale presieduta dal professor Dimitri Girotto.