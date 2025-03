Furio Finocchiaro eletto Presidente della Federazione Speleologica Regionale FVG

In seguito alla scomparsa di Furio Premiani, la Federazione Speleologica Regionale Friuli Venezia Giulia ha eletto all’unanimità Furio Finocchiaro come nuovo presidente. La nomina è avvenuta durante l’Assemblea Ordinaria dei soci lo scorso 22 marzo, alla quale hanno partecipato gran parte dei gruppi speleologici della regione, che hanno confermato la fiducia a Finocchiaro, uomo di grande esperienza e profonda passione per la speleologia.

Finocchiaro, geologo e ricercatore universitario, è da sempre immerso nell’ambiente speleologico, avendo respirato questa passione sin da bambino, quando si avventurava assieme a suo padre Carlo, noto speleologo, nelle grotte del Carso. Dopo un periodo di lontananza dalla pratica, il suo ritorno al mondo delle grotte è avvenuto nel 2008, quando si è avvicinato al Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, diventandone socio. Da allora, ha ricoperto ruoli significativi, entrando nel Direttivo del Circolo e contribuendo attivamente alla crescita e allo sviluppo della comunità speleologica regionale.

Il suo lavoro si è contraddistinto in ambito scientifico, con particolare attenzione alla geomorfologia degli ambienti carsici. Nel 2016, su proposta dell’allora presidente Furio Premiani, Finocchiaro ha accettato l’incarico di Conservatore del Catasto Regionale delle Grotte, contribuendo al passaggio della gestione dalla Federazione al Servizio Geologico Regionale. Dal 2020 è membro del Direttivo della Federazione Speleologica Regionale FVG, dove ha lavorato per la valorizzazione del patrimonio speleologico.

Nel commentare la sua nomina, Finocchiaro ha dichiarato: “La mia candidatura è un doveroso omaggio a Furio Premiani, una persona che ha dato tanto alla speleologia e alla Federazione. Il mio impegno sarà quello di portare avanti le iniziative che lui aveva avviato e di proseguire il suo lavoro. Per il futuro, credo sia necessario che nella Federazione entrino forze e idee nuove, per rafforzare ulteriormente il nostro movimento e garantire un futuro solido e innovativo per la speleologia regionale.”

La Federazione Speleologica Regionale FVG, con questa elezione, segna una nuova fase nella sua storia, sotto la guida di un presidente che conosce profondamente la realtà speleologica del Friuli Venezia Giulia e che si impegnerà a far crescere la cultura speleologica e la valorizzazione dei territori carsici. In quest’ottica, nell’ambito delle celebrazioni per Gorizia e Nova Gorica Capitali Europee della Cultura 2025, Finocchiaro è già al lavoro. Il 14 e 15 giugno si terrà presso l’Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia il convegno speleologico regionale “Speleo2025: acque e grotte senza frontiere”, organizzato dalla Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Servizio Geologico regionale ed il Comune di Gorizia.