Furio Honsell ha partecipato alla terza conferenza annuale dell’associazione GCPR a Bruxelles

“Sabato 22 febbraio in qualità di Secretary General dell’associazione politica internazionale “Global Council for Political Renewal” ho partecipato a Bruxelles alla terza conferenza annuale. Scopo

dell’associazione è promuovere l’etica e la giustizia in politica. Il presidente è la parliamentare sudafricana Bridget Masango, il vice-presidente il parliamentare Indiano Vikash Mahatme. Numerosi i parlamentari e i ministri di vari Paesi tra cui Ghana, Malesia, Sudafrica, Albania, Libia, Liberia, India, Eswatini, Fiji, Etiopia, Guyana, Romania, Bosnia ed Erzegovina. Hanno partecipato a varie

tavole rotonde sul tema del contrasto alle disparità e al ruolo dell’alta formazione e ricerca. Ho presentato alcune ricerche sulla misura della disparità in salute. I partecipanti erano oltre un

centinaio. Molto interessanti gli strumenti di democrazia partecipata quali Sibaya, o i concetti di solidarietà quali Ubuntu. Importante l’intervento del presidente della International Bar Association, le misure a difesa della libertà di espressione, e il contributo della presidente di Transparency International.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.