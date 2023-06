Furio Honsell (Open Sinistra FVG):”Sbigottito dalle dichiarazioni della Direzione dell’Azienda Sanitaria di Pordenone”

“Sono sbigottito dalle dichiarazioni fornite oggi dalla Direzione dell’Azienda Sanitaria di Pordenone ASFO, che ha ammesso che i nuovi medici radiologi assunti possano aver “ingenerato qualche errore di conprensione-traduzione” non avendo ancora familiarità linguistica con l’Italiano essendo Argentini. Ma la diagnostica per immagini non può produrre referti poco comprensibili o dipendere dall’affidabilità della traduzione automatica trovata in rete! Come Open Sinistra FVG intendiamo presentare un’interrogazione alla prossima seduta del Consiglio per approfondire quali percorsi di formazione anche linguistica sono stati posti in essere dalle Aziende Sanitarie per preparare medici reperiti all’estero da società private. La diagnosi non può essere “Lost in translation”! L’Assessore deve rispondere se questo è il modo di gestire la difficoltà a reperire nuovo personale anche per compensare chi si auto-licenzia. E non si può nemmeno scaricare il problema sui pochi specializzandi. Gli specializzandi non possono sostituire la carenza di medici strutturati. Bisogna rendere attraenti le nostre Aziende per i lavoratori, questa è l’unica strategia.” Così si è espresso il Consigliere Regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.