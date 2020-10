Furio Honsell spiega perchè si è astenuto sull’assestamento di bilancio d’autunno

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Come Open-Sinistra FVG abbiamo trasformato il nostro giudizio negativo su questa manovra d'autunno in un'astensione. È stato infatti creato un fondo importante nel quale potranno trovare risposta gli interventi da noi proposti per non accrescere la distanza tra chi rimane indietro e chi pur con difficoltà comunque avanza. Purtroppo questa manovra manca di qualsiasi programmazione nel settore dell'ambiente: questa manovra perpetua infatti una visione insensibile a fronte dei mutamenti climatici e perde un'occasione importante per creare nuovi posti di lavoro.

Positiva comunque l'accoglimento del nostro emendamento per finanziare azioni positive per contrastare le solitudini che anche a seguito del nuovo picco epidemico sono destinate a crescere nella nostra società": ha dichiarato il consigliere regionale Furio Honsell.