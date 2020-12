Furio Honsell sul Covid in carcere a Tolmezzo, risposte di Riccardi dimostrano mancanza di prevenzione

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“A seguito del focolaio di Covid-19 che è emerso nelle settimane scorse nella casa circondariale di Tolmezzo con decine di casi di persone positive avevamo posto un’interrogazione urgente in Consiglio regionale per conoscere quali azioni siano state messe in atto per affrontare la specifica criticità e quali misure siano state intraprese per le altre strutture carcerarie, in quanto già nella prima fase alcune di queste avevano affrontato tale situazione. L’Assessore alla salute Riccardi ha elencato tutta una serie di azioni

adottate nel carcere e i dati relativi al contenimento del contagio, ma purtroppo da quello che comprendiamo sono tutte azioni messe in campo dopo, poche invece le misure preventive messe in atto." “Rimane quindi una perplessità: queste strutture totali sono aree molto critiche nel quale deve essere svolta un’attività quasi automatica e continua di prevenzione, anche per l'elevato numero di persone che vivono e che lavorano al proprio interno (detenuti, agenti di polizia penitenziaria, insegnanti, educatori, collaboratori).