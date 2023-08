Furio Honsell sul paventato grande centro di accoglienza migranti per 300 persone a Jalmicco

“Il concetto stesso di hotspot, che il governo di destra, vuole realizzare a Jalmicco, è così inquietante che il governo si trincera dietro una parola inglese per nasconderne l’orrore. È evidente che non ha senso realizzare una megastruttura di accoglienza concentrazionaria e temporanea in un luogo appartato del FVG. I gravi problemi dell’accoglienza dei richiedenti asilo si possono affrontare solamente considerando i migranti per quello che sono, ovvero delle “persone” con bisogni, aspirazioni e progetti di vita. Quindi non vanno considerati né come “risorse” né nascondendoli agli occhi degli elettori.

Solamente un’accoglienza diffusa e servizi per l’integrazione possono essere considerate risposte civili al fenomeno delle migrazioni. La situazione di Gradisca o quella della stazione degli autobus e del

Silos a Trieste non sono invece più accettabili da una regione che vuol dirsi civile.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.