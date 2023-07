Furio Honsell sulla legge di assestamento di bilancio e il Documento di Economia e Finanza Regionale 2024

“Oggi in Commissione Bilancio del Consiglio Regionale, come Open Sinistra FVG, ho espresso voto contrario sia all’assestamento di Bilancio che al Documento di Economia e Finanza Regionale 2024. A fronte di un avanzo di amministrazione di un miliardo, il più cospicuo della storia della Regione FVG, non è infatti percepibile nessun indirizzo strategico nelle norme proposte. Le risorse sono disperse secondo un criterio di “ordinaria amministrazione”. Anche il documento di programmazione, pur elencando tante parole chiave alla moda, rimane

generico e non contiene idee applicative. Preoccupano soprattutto le ingenti risorse date alla sanità, ma senza gli strumenti per poter monitorare come verranno impiegate. Colpiscono gli oltre 130 milioni per realizzare i nuovi uffici regionali in Porto Vecchio. Ma non c’è un’analisi di come verranno occupati i vuoti urbani che lasceranno le vecchie sistemazioni degli uffici, e quindi come saranno compensati gli squilibri che ne deriveranno alle attività commerciali. Decisamente poco significativa sembra la cifra volta a risolvere la principale criticità del sistema sanitario, ovvero le liste d’attesa. Se davvero bastavano 10 milioni, perché non si è ottenuto nulla con le centinaia di milioni che sono state aggiunte negli anni? La nostra

Regione risulta tra quelle che pur avendo speso di più per il sistema sanitario hanno recuperato di meno gli interventi rimandati durante l’epoca COVID.

In conclusione si segnala che l’entità delle risorse disponibili in questo assestamento non è strutturale, addirittura 150 milioni derivano da maggiori entrate dovuta alla compartecipazione

dell’aumento dell’IVA dovuto all’inflazione. Sono risorse queste che sarebbe stato bene restituire alle fasce deboli sulle quali pesano di più le imposte IVA. Invece sono risorse distribuite senza considerare criteri di bisogno. Ancora una volta questa Giunta opera in senso inverso a Robin Hood ampliando le disparità. Per questo ho espresso voto contrario.”

Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.