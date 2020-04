Furio Honsell sull’audizione in Commissione dell’Assessore Rosolen sui temi della scuola e della formazione

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Durante l'audizione in Commissione dell'Assessora Rosolen sulle problematiche e le attività relative alla formazione, scuola, università e lavoro, dopo aver espresso l'apprezzamento per la relazione svolta dall'Assessora ed il lavoro svolto da lei e dagli uffici, Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG, ha segnalato 3 problematiche.

1) Molti alunni e studenti, non solamente di aree non raggiunte dall'infrastruttura telematica, ma anche di aree cittadine ben servite, hanno difficoltà di accesso a internet, per i costi oppure per mancanza di opportuna consulenza. Gli stessi buoni spesa spesso non sono utilizzabili a tali fini. La disponibilità di computer quindi spesso non compensa la condizione di potenziale svantaggio di alcuni nuclei familiari. Sarebbe opportuno che la Regione favorisse accordi con i providers telefonici per sostenere contratti finalizzati alla formazione e istituisca una task force di consulenza. Dovrebbe anche verificare la possibilità della fruizione dei buoni spesa per contratti telefonici. Nelle aree montane si potrebbero invece usare altre forme di accesso ai materiali digitalizzati.

2) Esiste una preoccupazione per il completamento e la sostenibilità finanziaria dei corsi di IEFP, Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, finanziati dalla Regione per completare gli obblighi scolastici, che non sono stati ultimati perché interrotti causa emergenza Covid19.

3) C'è preoccupazione anche per le attività di formazione sostenute dal Fondo Sociale Europeo (FSE) che a seguito dei blocchi non hanno potuto completare le ore in aula. Ciò potrebbe provocare difficoltà di rendicontazione a livello europeo.

L'Assessora Rosolen ha ascoltato le preoccupazioni e le problematiche segnalate dal consigliere di Open Sinistra FVG e ha assicurato la sua attenzione a queste problematiche condividendone l'importanza.