Fvg: Conti (Pd), crisi Fdi-Lega è vera lotta di potere

“Lo scontro tra FdI e Lega in Friuli Venezia Giulia è lotta per il potere, senza attenzione per la qualità del governo della regione e senza considerazione alcuna sulla condizione reale di famiglie e imprese. L’insofferenza nella maggioranza a Roma si fa sentire in regione sommandosi ad ambizioni personali e a malesseri territoriali. Anche la sanità viene usata come pretesto per mettere paletti e alla fine sfocia in ipotesi di rimpasto, con un affondo di Fdi su Riccardi in realtà diretto a Fedriga”. La segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti analizza le tensioni che attraversano il centrodestra Fvg, alla luce della sentenza della Consulta e in vista delle decisioni del Governo sul terzo mandato.

“La questione del terzo mandato è stata sollevata – spiega la segretaria dem – solo e unicamente perché da ciò dipende se Fedriga e la Lega possono provare a segnare una casella o devono passare la mano, non c’è altra ragione sostanziale per parlarne”.

“Tutto il centrodestra unito ha la maggioranza, governa la regione da sette anni con pari responsabilità e nessuno di loro – avvisa Conti – può smarcarsi: devono essere chiamati a rispondere senza eccezioni. Noi siamo pronti a chiedere conto di tutto”