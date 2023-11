Fvg, doppio sciopero contro la manovra varata dal Governo Meloni

Scatta la mobilitazione indetta da Cgil e Uil per il 17 e il 24 novembre. Entra nel vivo anche in Friuli Venezia Giulia la mobilitazione lanciata dalle segreterie nazionali di Cgil e Uil contro la manovra finanziaria 2024 varata dal Governo. Il primo sciopero, che interesserà tutto il territorio nazionale, è stato proclamato per il 17 novembre nei settori pubblici, dal Tpl alle amministrazioni statali e locali, le poste, la scuola e il trasporto pubblico locale. Il secondo, in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni del nord, è fissato per il 24 novembre e coinvolgerà tutti i comparti privati, sempre con la durata di otto ore. Entrambe le giornate saranno caratterizzate da presidi e altre iniziative di piazza, su tutto il territorio regionale.