FVG Orchestra diretta dal Maestro Attura per “Suoni d’oggi. Musiche per il nostro tempo” domani a Palmanova

Si intitola “Suoni d’oggi. Musiche per il nostro tempo” il concerto che si terrà martedì 30 settembre alle 20.30 al Teatro Gustavo Modena di Palmanova con Fvg Orchestra diretta dal Maestro Marco Attura.

Si tratta del concerto conclusivo della Composition Masterclass di Alpe Adria Music Institute, il progetto dedicato all’alta formazione dei giovani musicisti che propone a compositori, a pianisti e a futuri direttori d’orchestra un percorso di perfezionamento con grandi didatti, lavorando a stretto contatto con l’orchestra sinfonica regionale.

Fvg Orchestra continua nel percorso di investimento culturale nella musica più contemporanea e nel sostegno della scrittura, della creatività e del talento dei giovani musicisti. Il programma del concerto, infatti, prevede sei brani, tutti in prima assoluta, composti dagli studenti della masterclass Tiziano De Felice, Michael Fioretti, Daniele Delogu, Riccardo Perugini, Gianluca Piombo e Lorenzo Sorgi.

Saranno eseguiti inoltre un brano del Maestro Cristian Carrara, maestro residente della Masterclass e un brano del Maestro Carlo Boccadoro che, insieme al Maestro Richard Danielpour, è stato Maestro Ospite.