Fvg Orchestra: domani sera, martedì 3 agosto, il gran finale di Accordi Musicali

Gran finale per il Festival Accordi Musicali, la prima stagione di FVG Orchestra che, insieme alla European Foundation for Support of Culture (EUFSC) e con la collaborazione del Comune di Tolmezzo e della Fondazione Bon (Carniarmonie), presenta un Festival internazionale di musica classica.

Martedì 3 agosto alle 20.30 al Teatro Candoni di Tolmezzo, il Festival si conclude con la direzione del Maestro Massimiliano Caldi, acclamato direttore e compositore con un’ampia esperienza sia in campo sinfonico che operistico ed una particolare attenzione per la musica contemporanea e la valorizzazione di opere dell’Ottocento uscite dal repertorio.

Il solista ospite è il M° Mario Stefano Pietrodarchi, virtuoso della fisarmonica e del bandoneon, vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali che si cimenterà con l’esecuzione del concerto Carpe diem per bandoneon e orchestra del M° Alexey Shor.

Il programma prevede l’esecuzione di due composizioni di Ludwig van Beethoven: la prima è dedicata alla figura del conte di Egmont, celebre uomo di guerra olandese ispiratore di una famosa tragedia di Goethe

Conclude il festival la Sinfonia No. 2 in re maggiore, dedicata al fraterno amico principe Carl von Lichnovsky, un’opera pervasa di energia e serenità pur se composta da Beethoven durante uno dei momenti più dolorosi e scoraggianti della sua vita.

Il concerto è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.carniarmonie.it