Fvg Orchestra in concerto al Castello di Miramare “Ritorno a Trieste, omaggio sinfonico a Lelio Luttazzi”

A cento anni dalla nascita di Lelio Luttazzi, Trieste lo ricorda con uno speciale concerto jazz della FVG Orchestra al Castello di Miramare. Nato a Trieste nel 1923 e scomparso nel 2010, Luttazzi è stato un grande pianista, attore, cantante, direttore d’orchestra, showman, conduttore televisivo, radiofonico, scrittore e regista italiano.

FVG Orchestra ha quindi deciso di organizzare un concerto omaggio per il Maestro dal titolo “Ritorno a Trieste – Omaggio sinfonico a Lelio Luttazzi”, che si terrà nel meraviglioso e scenografico Parco del Castello di Miramare giovedì 22 giugno alle ore 21.

Il concerto, realizzato grazie alla collaborazione con il mecenate Civibank , intende dar seguito e amplificare quella che fu la motivazione con cui fu assegnato il premio San Giusto d’oro a Luttazzi nel 1991, ovvero “ riconosciuto nella sua arte la vera anima di Trieste” .

In questo evento, voce e musica si fonderanno per omaggiare Luttazzi attraverso due “capisaldi” della sua vita: il jazz e la città di Trieste. Sul palco la FVG Orchestra – istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia – dal Maestro Valter Sivilotti, insieme a Daniela Spalletta (voce), Glauco Venier (pianoforte), Alfonso Deidda (sassofono) e Mirko Cisilino (tromba).

I biglietti sono acquistabili presso il punto vendita Ticketpoint di Trieste (Galleria Rossoni, Corso Italia, 9) oppure on line su Ticketpoint.it a 18 euro (13 euro il ridotto under 18). L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza alla Comunità di San Martino al Campo di Trieste per sostenere un progetto educativo a favore dei ragazzi in dispersione scolastica che quindi hanno abbandonato precocemente la scuola ma che si trovano ancora nell’età dell’obbligo di frequenza .

Il progetto, denominato “Mens sana in corpore sano” , si prefigge di offrire loro la possibilità di accedere a delle opportunità di tipo educativo, culturale e ludico-ricreativo che permettano di sviluppare una “educazione esperienziale”, cioè la possibilità di apprendere attraverso positive esperienze concrete.

“Quando la musica incontra la solidarietà, l’impatto che si genera per la comunità è di alto valore – dichiara Mario Crosta , direttore generale di CiviBank – e noi, come Società Benefit certificata B Corp, investiamo nella cultura e nella valorizzazione dei luoghi significativi del nostro territorio, dando al contempo sostegno ai progetti sociali, soprattutto a quelli che si rivolgono alle giovani generazioni”.

La serata di musica sinfonica gode del patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, Ministero della Cultura, Museo Storico e Parco del Castello di Miramare.