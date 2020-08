FVG Orchestra Lunedì 24 agosto al Festival Internazionale di Musica 2020

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Ospite al Festival Internazionale di Musica di Portogruaro 2020 anche la Fvg Orchestra, che vedrà sul palco nel ruolo di solista Luca Vignali, oboe, e il Maestro Walter Themel. Il festival, fondato nel 1983 da Paolo Pellarin e Pavel Vernikov, si svolge ogni anno tra i mesi di agosto e settembre. L’iniziativa, grazie al prestigio e alla notorietà acquisite negli anni, porta a Portogruaro un notevole numero di musicisti, docenti, studenti e appassionati di musica, affermandosi così come punto di riferimento nel panorama dei festival italiani. Accanto alle masterclass, che prevedono l’attivazione di un cospicuo numero di insegnamenti e docenti di chiara fama provenienti da diverse parti del mondo e realtà musicali, ogni anno si svolge il festival di musica. I concerti in calendario, inoltre, si svolgono nei luoghi più suggestivi della città, dalla piazza agli antichi mulini, dalle chiese ai palazzi urbani, fino alle ville fuori porta. Appuntamento, quindi, lunedì 24 agosto (ore 21.00) al Teatro Comunale Luigi Russolo. Il programma musicale dedicato alla serata prevede: F. d’Altan (in arte Alfredo Scannact, 1801 – 1871) Sinfonia Ouverture (rev. D. Zanettovich); J.W. Kalliwoda (1801 – 1866) Concertino per oboe e orchestra op. 110; L. van Beethoven (1770 – 1827). Sinfonia n. 1 in do magg. op. 21.

L’ingresso al concerto è a pagamento. Tutte le informazioni sulla biglietteria possono essere trovate sul sito del Festival di Portogruaro.