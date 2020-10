Fvg: Spitaleri, sanità senza trasparenza costa di più e non funziona meglio. “Atteggiamenti che indeboliscono la nostra autonomia”

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Non è dato sapere se siano state spese tutte, e come, le risorse per la sanità messe in bilancio in finanziaria, e non è dato sapere come siano state spese e rendicontate le spese sanitarie per Covid: un SSR senza trasparenza costa di più e non funziona meglio. Qui si aprono e chiudono strutture senza disegno organico e supporto scientifico, spesso per mere ragioni elettorali, non si sa nulla di concorsi e acquisizione personale, la riorganizzazione di direzione centrale e agenzia regionale brancolano nel buio, il settore welfare sembra sparito da riva Nazario Sauro, anzi la sede dell'assessorato è ormai spostata a Palmanova e nei delicatissimi equilibri della sanità ci si muove con le scarpe chiodate della continua emergenza. Ci sono atteggiamenti che indeboliscono la nostra autonomia e mettono a rischio il fronte interno, intimidendo i professionisti". Così il componente della commissione Paritetica Stato-Regione Salvatore Spitaleri valuta la gestione della sanità regionale di fronte all'emergenza Covid e nelle sue linee di amministrazione ordinaria.

"Si insultano le organizzazioni sindacali - continua Spitaleri - che unitariamente (e questo è forse va a merito di Riccardi) chiedono di poter svolgere il loro ruolo. Di fronte a qualche rilievo o critica, in Consiglio regionale o su un organo di stampa, la reazione è come minimo di fastidio se non di vero e proprio sprezzo".

Per il componente della Paritetica "si confermano modelli organizzativi che dall'opposizione si qualificavano come attentati alla salute. Fino a pochi anni fa si sobillava la piazza alla rivolta, oggi si demonizza un'opposizione propositiva: l'assessore agita un bastone nodoso spacciandolo per ramoscello d'ulivo".