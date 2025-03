Fvg, taser ai vigili nei piccoli comuni: Honsell (Open Sinistra Fvg) critica l’assessore Roberti

“Come Open Sinistra FVG esprimiamo sconcerto per l’entusiasmo con il quale la Regione FVG accoglie la proposta dell’introduzione dei Taser nelle polizie locali dei piccoli Comuni. L’Assessore Roberti si dichiara pronto a dare contributi anche a questo fine e aggiunge che la “sperimentazione ha dato ottimi risultati”. Mi domando cosa significhi ciò. Su quante persone è già stata usata? Dove? Perché la Regione non finanzia programmi di prevenzione alla cultura della forza, a supporto degli educatori e dei centri di aggregazione? Esaltare nuovi strumenti di offesa, come i Taser, non fa altro che non fa altro che alimentare la cultura secondo cui chi ha la forza ha ragione, invece di promuovere l’idea che la vera forza risieda in chi usa la ragione.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.