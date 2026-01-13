Gad Lerner a Udine per dialogo sull’ebraismo al tempo della guerra: un incontro su identità, conflitto e memoria

Arriva a Udine una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano, Gad Lerner. Figura di riferimento nel panorama culturale nazionale, il giornalista, conduttore televisivo e saggista è atteso al Teatro Nuovo Giovanni da Udine martedì 20 gennaio (ore 18.00) per un evento gratuito dal titolo Dialogo sull’ebraismo al tempo della guerra. Nell’incontro, in cui verrà presentato il suo nuovo libro Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente (Feltrinelli 2025), scritto insieme al Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni, Lerner sarà accompagnato dalla professoressa Milena Santerini, direttrice del Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali e vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, una delle massime esperte italiane di educazione interculturale, contrasto all’antisemitismo e memoria storica.

Nato a Beirut e cresciuto in Italia, Gad Lerner ha attraversato mezzo secolo di storia del giornalismo italiano mantenendo una posizione sempre critica e attenta alle trasformazioni sociali. In televisione come sulla carta stampata, la sua voce ha raccontato conflitti, migrazioni, identità e scontri culturali, diventando un punto di riferimento per chi cerca nella narrazione dell’attualità profondità e complessità.

Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente nasce dal dialogo intenso tra Lerner e Di Segni e affronta senza sconti le domande che il presente impone: perché la storia del popolo ebraico rimane centrale in un’epoca segnata dal conflitto? Quali ferite, divisioni e riflessioni emergono oggi all’interno dell’ebraismo? Il libro si presenta come una conversazione franca e a tratti aspra, che attraversa il nuovo antisemitismo, il sionismo religioso, la memoria della Shoah, il rapporto tra diaspora e Stato d’Israele e le tensioni che percorrono le comunità ebraiche contemporanee. «Siamo sull’orlo di una guerra civile e non si creda che una guerra civile sia impensabile fra gli ebrei», recita una delle affermazioni più potenti del volume, simbolo della sua urgenza.

L’incontro è un’iniziativa del Comune di Udine – Biblioteca Civica Vincenzo Joppi e della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Ingresso gratuito previo ritiro del tagliando segnaposto alla biglietteria del Teatro (via Trento, 4 -Udine) e online sulla piattaforma Vivaticket.it