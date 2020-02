“Garantire l’inserimento lavorativo negli appalti pubblici: si può fare” giornata formativa a Pasian di Parto il 13 febbraio

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Cooperazione Sociale, Regione Fvg, le due centrali uniche di committenza CUC e ARCS, ANCI Fvg/COMPA Fvg si confronteranno sulle sinergie fra affidamenti dei servizi e valorizzazione degli inserimenti lavorativi.

Nella giornata è previsto il contributo di importanti esperti che illustreranno le ragioni “giuridiche” del perché queste sinergie sono possibili e illustreranno gli strumenti concreti che possono dare attuazione a queste politiche.

Questo il programma dei lavori che si svolgeranno nella sala convegni Enaip a Pasian di Prato (Ud) Via Leonardo da Vinci 27 il 13 Febbraio prossimo.

PARTE PRIMA – Gli affidamenti di servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo: il contesto giuridico

9.00 Registrazione partecipanti

9.15 Indirizzi di saluto

Dorino Favot, Presidente Anci FVG

Livio Nanino, Presidente Alleanza delle Cooperative Italiane FVG

Introduce e coordina: Gianna Zamaro, Direttore centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità

9.30 L’evoluzione del rapporto tra le politiche di inserimento socio-lavorativo e politiche degli appalti: il quadro di

riferimento europeo, le procedure ed aggiornamenti a livello nazionale e regionale - avvocato Luciano Gallo,

segretario generale Luigi Martignetti, avvocato Stefano Rossi, REVES - Rete Europea delle Città e Regioni per

l’Economia Sociale

Coffee break

11.30 Tavola Rotonda

Modera Paolo Mosanghini, giornalista ed intervengono:

Riccardo Riccardi, Vicepresidente Regione FVG e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità

Sebastiano Callari, Assessore al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

Dorino Favot, Presidente Anci FVG

Luca Fontana e Michela Vogrig, Rappresentanti ACI Sociali FVG

12.30 Sessione domande e risposte

13.00 -14.00 – BUFFET

PARTE SECONDA – Gli strumenti per valorizzare l’inserimento lavorativo negli affidamenti

14.00 Dalle policy alla definizione di percorsi di collaborazione permanente fra Pubblica Amministrazione e Cooperazione

Sociale - Gianna Zamaro

14.20 Centrali di Committenza e valorizzazione degli inserimenti lavorativi – Federica Forgiarini, CUC FVG e

Rappresentante ARCS (in via di definizione)

15.00 La logica nella costruzione della base d’asta – Cristina Stabile e Orietta Vettor, componenti tavolo di lavoro ACI

Sociali FVG - COMPA FVG

15.20 I finanziamenti a Enti Pubblici per convenzioni tipo stipulate con cooperative sociali – Tamara Feresin, Servizio

Coop. Sociale Regione FVG

15.30 Sessione domande e risposte

16.00 I prossimi passi

Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita e comprensiva del buffet. Per ragioni organizzative è necessario iscriversi entro il 10 febbraio mandando una mail con

l’indicazione del numero di partecipanti a federsolidarieta.fvg@confcooperative.it o segreteria@fvg.legacoop.it.

Gli Enti Locali procedono invece all’iscrizione – entro il 10 febbraio - al link: https://www.formazione.compa.fvg.it/corso/120D002

Segreteria Organizzativa: Tania Vescul (0432600546, vescul.t@confcooperative.it) e Giacomina Danelli (043221374, g.danelli@compa.fvg.it)

Progetto realizzato con il contributo L.R. 20/2006, art. 10, c. 1, lett. b Annualità contributiva 2019 e nell’ambito del progetto regionale NextPA