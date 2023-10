Gastroscopie e colonscopie a Cividale: fino a quando il servizio sarà sospeso? Si chiede chiarezza

Gastroscopie e colonscopie a Cividale: fino a quando il servizio sarà sospeso? Occorre fare chiarezza alla popolazione. Così la consigliera regionale Simona Liguori di Civica Fvg: «Diversi cittadini – ha spiegato Liguori, annunciando la presentazione di un’interrogazione in merito alla sospensione di alcuni servizi – segnalano che non sono riusciti a prenotare gastroscopie e colonscopie presso l’Ospedale di Cividale del Friuli. Condividendone le preoccupazioni ho chiesto alla Giunta Fedriga se corrisponde al vero che attualmente non è possibile effettuare tali esami, da quanto tempo persiste tale impossibilità e con quali tempi l’Azienda sanitaria e la Regione hanno intenzione di ripristinarne il servizio». Si attendono risposte….