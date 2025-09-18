Gaza brucia: “Noi non staremo fermi a guardare” domani corteo a Monfalcone

In una nota per conto del coordinamento di solidarietà alla Global Sumud Flotilla si annuncia un evento di domani a Monfalcone. si legge nel comunicato: “La Soluzione Finale per lo sterminio del popolo palestinese da parte del governo di Israele è in atto e c’è già chi pensa al dopo e all’ “Eldorado immobiliare” da spartirsi con gli alleati. La crudeltà di ciò che avviene sotto ai nostri occhi non ha pari e ci toglie le parole, ma non staremo fermi a guardare. Ci mettiamo in cammino, a Monfalcone venerdì 19 settembre 2025 ore 18:00 con partenza da via Fratelli Rosselli (all’altezza del duomo) arriveremo al punto più a nord del Mediterraneo per guardare alla Striscia di Gaza, per essere al fianco dei palestinesi che resistono, per esprimere il nostro dolore e la nostra rabbia per un genocidio che i governi del mondo non hanno voluto fermare, per tenerci stretta la speranza che gonfia le vele della Global Sumud Flotillia. Perchè anche in questo baratro il cui il mondo ancora una volta è caduto, noi siamo e Restiamo Umani”.