Gaza, Cgil Fvg: stop al massacro! L’Italia non sia complice

Fermare il massacro, aprire corridoi umanitari per soccorrere la popolazione civile, attivare ogni sforzo diplomatico per arrivare al cessate il fuoco a Gaza, fermare l’espansione di Israele in Cisgiordania e arrivare al riconoscimento dello Stato di Palestina. Sono diverse centinaia le persone scese in piazza a in Friuli Venezia Giulia, da Udine a Pordenone e Monfalcone, nell’ambito della mobilitazione Cgil per Gaza. Striscioni, bandiere rosse e palestinesi, simboli di partiti e associazioni (come l’Anpi, l’Arci, associazioni del mondo studentesco, movimenti pro Palestina) hanno colorato via Pracchiuso a Udine, dove si sono riunite circa 300 manifestanti e una delegazione della Cgil ha anche incontrato il Prefetto.

Appelli anche al Governo italiano, esortato a non rendersi complice di quanto sta avvenendo a Gaza e di sostenere un’azione più forte da parte dell’Europa nei confronti di Israele. Fermo anche il no alla politica del riarmo come soluzione ai conflitti in corso, da Gaza all’Ucraina.