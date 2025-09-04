Gaza: Conficoni (Pd), Fedriga ha toccato il fondo

«È inaccettabile che, dopo essere rimasto in silenzio per settimane sulla carneficina a Gaza, ora il presidente Fedriga accusi chi condanna le azioni criminali del governo israeliano, di favorire Hamas. Una versione che offende la genuina sensibilità per la pace dei friulani contrari a ogni estremismo». Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) commentando le parole del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga riguardo ai conflitti nel Medio Oriente.

In occasione dell’ultimo assestamento, ricorda ancora Conficoni, «ne la destra, né tantomeno il presidente Fedriga hanno fatto il minimo sforzo per considerare l’emendamento attraverso il quale chiedevamo di prevedere degli stanziamenti per aiutare persone inermi, tra cui donne e bambini, colpite dalla guerra e dalla carestia. Riconoscere due popoli e due stati è il modo giusto di sconfiggere il terrorismo e assicurare la sicurezza di Israele. Oggi Fedriga tocca definitivamente il fondo».