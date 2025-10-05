Gaza: Giovani Democratici Udine, da Fedriga inaccettabile attacco a giovani

“Contro la partecipazione dei giovani non possiamo accettare grossolane semplificazioni e strumentalizzazioni di parte. Le parole del presidente Fedriga contro le nostre istituzioni scolastiche sono sbagliate e inappropriate al ruolo che ricopre. La scuola è un pilastro fondamentale della nostra società e si deve sempre tutelare il suo ruolo di istituzione formativa delle capacità critiche nell’autonomia didattica. Il pericolo che si voglia imporre un pensiero unico ai nostri studenti arriva da tutt’altra parte”. Lo afferma il segretario provinciale dei Giovani Democratici di Udine Paolo Copetti, dopo le manifestazioni a Udine per chiedere la pace nella striscia di Gaza, cui hanno partecipato molti giovani.

“L’ampia partecipazione di questi giorni – osserva Copetti – dimostra che ci sono moltissimi giovani che hanno il coraggio e la volontà di manifestare per la pace e per la tutela dei diritti. Siamo scesi in piazza in maniera pacifica e senza creare quei disordini che – punge il giovane dem – sembrano quasi attesi dalla destra per poterli cavalcare”.