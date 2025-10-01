Gaza: Pd, Consiglio comunale Latisana vota per pace in Palestina

“Quando prevale la volontà politica di discutere è possibile ottenere risultati concreti e la mozione votata all’unanimità per la pace in Palestina ha un valore esemplare”. Lo dichiara il capogruppo di “Uniti per Latisana” e segretario Pd di Latisana-Ronchis Massimo De Bortoli, dopo che lo scorso 30 settembre il Consiglio comunale della città friulana ha approvato con voto unanime una mozione per la pace in Palestina, firmata dallo stesso De Bortoli e dalla collega Daniela Malisan.

Il dispositivo della mozione, nel testo condiviso dal Consiglio comunale, “sostiene l’Amministrazione nel continuare a promuovere iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui temi della pace, della cooperazione internazionale e della tutela dei diritti umani” ed “esprime vicinanza e solidarietà a tutte le vittime innocenti del conflitto, senza distinzione di nazionalità, religione o appartenenza politica”.

“Il voto del Consiglio comunale è un risultato politico e civile non scontato e – osserva De Bortoli –nonostante qualche assenza sui banchi della maggioranza alla fine tutte le forze politiche si sono espresse”. In sostanza, riferisce il capogruppo di Uniti, “si chiedeva di condannare la reazione spropositata di Israele e gli atti terroristici compiuti da Hamas” precisando che “al governo italiano si chiede di adoperarsi per un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza collegato al rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas e di operare per il riconoscimento reciproco tra Israele e Palestina”. De Bortoli ricorda ancora che la mozione chiede di “incrementare gli aiuti umanitari e fare pressione per la creazione di corridoi umanitari sicuri” mentre l’amministrazione locale è sollecitata a “promuovere i temi della pace, della cooperazione e del rispetto del diritto internazionale”.

“Anche gli enti locali possono fare la loro parte – conclude De Bortoli – abbassare la tensione attraverso il confronto democratico e contribuire a far arrivare ai decisori un segnale preciso”.