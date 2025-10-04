Gaza: Risposta di Rifondazione Comunista al presidente Fedriga

Le accuse di antisemitismo che il presidente Fedriga rivolge ai manifestanti del Friuli Venezia Giulia sono semplicemente ridicole, i violenti che massacrano i popoli oggi sono i nazisti di Israele, protetti dai nazisti e fascisti di tutto il mondo e fra questi dai fascioleghisti italiani, e le molte migliaia di italiani scese in piazza in questi giorni dimostrano la presa di coscienza di questa verità. Netanyahu oggi fa quello che Mussolini fece un secolo fa. I fascioleghisti cercano di spostare gli sguardi dal genocidio alle vetrine sfasciate, ma se nel secolo scorso si poteva bruciare i villaggi e impiccare i contadini senza che nessuno reagisse, oggi non si può raccontare all’opinione pubblica quello che si vuole. La marea dell’indignazione andrà avanti, checché ne dica il presidente Fedriga, siamo solo all’inizio: è meglio che si rassegni.

Maurizio Acerbo – Segretario nazionale di Rifondazione Comunista

Roberto Criscitiello – Segretario regionale di Rifondazione Comunista