Gaza – testimoni di un genocidio. Giovedì incontro pubblico a San Vito al Tagliamento

“A Gaza è in corso un genocidio. Si apre così una nota di Sinistra italiana Fvg. “Chi ricopre ruoli di potere ha il dovere di riconoscerlo, denunciarlo e fare la propria parte per fermare il massacro di civili in corso. Alleanza Verdi Sinistra organizza un incontro pubblico per approfondire quanto accade in Palestina, con l’aiuto di ospiti esperti sul tema e con esperienza in prima persona. L’evento si terrà giovedì 10 aprile alle 18.30 presso l’Arci Cral di San Vito al Tagliamento e si pone l’obiettivo di superare la cortina di ambiguità e disinformazione che spesso avvolge la questione palestinese, offrendo analisi storiche, testimonianze dirette e proposte concrete di solidarietà. Interverranno: Andrea Di Lenardo Capogruppo AVS-Possibile a Udine, Amer Hasan della Comunità palestinese Veneto e FVG, Salim El Maoued del gruppo Sanitari per Gaza e Giorgio Stern volontario di Salaam Ragazzi dell’Olivo. Come sottolineato dall’on. Fratoianni in un recente confronto parlamentare con il ministro Tajani, chi resta indifferente davanti ai crimini in corso è di fatto complice. Non possiamo ignorare i bombardamenti quotidiani su civili, case, scuole, strutture ed operatori sanitari; il blocco all’ingresso di cibo, acqua e medicinali che a Gaza si protrae da più di 30 giorni. Il governo italiano e l’Unione Europea devono prendere una posizione netta in difesa del diritto internazionale, del diritto umanitario e della pace: riconoscendo pari dignità a tutti i popoli e sospendendo il trattato di associazione UE-Israele, finché non cesseranno le violazioni dei diritti umani. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Durante l’evento sarà possibile contribuire con donazioni a favore dei progetti di Sanitari per Gaza e saranno disponibili materiali informativi per approfondire i temi trattati.