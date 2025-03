Gestione dei minori stranieri non accompagnati, Legacoop e LegacoopSociali: “Chiediamo di essere coinvolti.. ”

Il recente dibattito in Consiglio regionale sul tema delle comunità che accolgono Minori Stranieri Non Accompagnati, ha riportato l’attenzione su una questione delicata che coinvolge come cittadini e rappresentanti la cooperazione sociale che da anni è impegnata su queste tematiche in regione.

“Riteniamo particolarmente apprezzabile la volontà espressa in aula dall’assessore Roberti di voler affrontare e gestire un fenomeno tanto delicato che impatta così pesantemente sugli enti locali, da anni in crescente difficoltà nella gestione di questo fenomeno – spiegano la presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig, e il presidente di LegacoopSociali Fvg, Paolo Felice –. Siamo altrettanto convinti, tuttavia, che per affrontare una situazione così complessa sia fondamentale dare continuità alla costruttiva collaborazione che caratterizza il rapporto tra l’amministrazione regionale e quei soggetti della cooperazione sociale e del terzo settore che da anni garantiscono qualità e trasparenza nella gestione di questi servizi”.

L’emendamento proposto ed approvato in Aula prevede di subordinare le istanze per il rilascio di nuove autorizzazioni per le strutture che accolgono minori stranieri non accompagnanti (Misna) a un parere vincolante della Regione. “Riteniamo positivo che la Regione intervenga su un tema così delicato – proseguono i presidenti delle due associazioni –. Chiediamo allo stesso tempo di poter essere coinvolti in questo iter per mettere a disposizione la nostra esperienza. Una questione così delicata merita e pretende, infatti, un confronto in primis con gli operatori (cooperative sociali, associazioni, etc) che, sul territorio regionale, promuovono percorsi di inclusione sociale dei MSNA. In tal senso – continuano Vogrig e Felice – che l’audizione degli operatori accreditati in Consiglio regionale possa rappresentare un momento di confronto e trasparenza, quanto mai indispensabile, anche a partire dalla condivisione di dati specifici”.

Vogrig e Felice, inoltre, puntano i riflettori sull’importante ruolo sia economico, ma anche e soprattutto sociale che la cooperazione sociale e il Terzo Settore svolgono nelle politiche di welfare regionali. “Il sistema della cooperazione sociale e del Terzo Settore regionale – chiariscono –, rappresenta un patrimonio delle nostre comunità e un valore umano e professionale per la nostra Regione, come più volte condiviso con gli assessori competenti. Così come da sempre costituiamo un pilastro, imprenditorial-sociale e partner nelle politiche di welfare regionali (minori, adulti fragili, anziani, etc), allo stesso tempo rappresentiamo uno degli attori principali del sistema accreditato delle comunità per l’integrazione sociale e socio culturale. Al di fuori di qualsiasi riflessione partitica – concludono i rappresentanti di Legacoop Fvg e LegacoopSociali Fvg –, riteniamo pertanto che il tema delle comunità per MSNA meriti un confronto attento, competente e che rifugga da semplificazioni che mal si conciliano con la complessità dei temi”.