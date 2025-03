Giacomo Poretti e Daniela Cristofori in scena da martedì in Fvg con Condominio mon amour MON AMOUR

Dopo il successo ottenuto nelle ultime due stagioni con Funeral Home, ritornano in Friuli Venezia Giulia Daniela Cristofori e Giacomo Poretti. La coppia sarà ospite in otto teatri regionali a partire dalla prossima settimana con Condominio mon amour, commedia scritta assieme a Marco Zoppello, anima di Stivalaccio Teatro, che ne cura anche la regia. Lo spettacolo andrà in scena per il Circuito ERT martedì 25 e mercoledì 26 marzo al Teatro Bonezzi di Monfalcone, giovedì 27 marzo al Teatro Sociale di Gemona e venerdì 28 marzo al Teatro Benois-De Cecco di Codroipo. Il giorno successivo, sabato 29 marzo alle ore 18, Cristofori e Poretti saranno ospiti del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove hanno già fatto segnare il tutto esaurito in prevendita. Eventuali posti che si rendessero disponibili last minute saranno messi in vendita la sera dello spettacolo. Condominio mon amour ritornerà in Friuli per l’ERT in aprile, lunedì 7 al Teatro Ristori di Cividale, martedì 8 al Teatro Odeon di Latisana e mercoledì 9 al Teatro Verdi di Maniago. Tutte le date nel Circuito ERT avranno inizio alle 20.45.

Daniela Cristofori e Giacomo Poretti portano in scena una moderna pochade, una commedia brillante dal ritmo incalzante. Come personaggi di una farsa di Feydeau, Angelo e Caterina incarnano due visioni opposte della realtà: da una parte il valore del rapporto umano, dall’altra il progresso digitale ad ogni costo.

Per oltre trent’anni, Angelo è stato il cuore pulsante di un elegante condominio milanese: portinaio, confidente, custode di segreti e abitudini. Il progresso, però, non guarda in faccia nessuno. Un mattino l’affascinante e spietata “tagliateste” Caterina entra nel palazzo per comunicargli che il suo lavoro è finito: verrà sostituito da un’App che promette di risparmiare e automatizzare il suo lavoro. Inizia così una battaglia senza esclusione di colpi tra i due in cui il piccolo atrio del palazzo si trasforma in una scacchiera: ogni mossa è strategica, ogni pedina fondamentale. Chi vincerà questa sfida tra uomo e automazione?

Lo spettacolo racconta, quindi, in un susseguirsi di situazioni comiche e poetiche, l’immensa confusione che vive oggi il mondo del lavoro. Il lavoro, un mostro a mille teste, tra orari impossibili, nuove e paradossali occupazioni e, sempre più spesso, perdita di contatto con la realtà. In questo mondo incontriamo anche la giungla degli inglesismi tra rider, smart working, pet sitter, social media manager. Ultimo e non ultimo il grande convitato di pietra: l’intelligenza artificiale, una sorta di fantasma che sembra un giorno dover seppellire ogni relazione umana e ogni capacità critica.

Soprattutto, in Condominio mon amour il teatro assolve ancora una volta il suo compito di specchio deformante che amplifica le contraddizioni della nostra epoca e ci invita a riflettere: come sarà il lavoro di domani? Quali soluzioni troveremo alle sfide che già oggi ci troviamo ad affrontare? Le risposte ancora non ci sono, ma con gli strumenti del comico il pubblico potrà almeno porsi le domande giuste e sentirsi, per un momento, meno sperduto.

Giacomo Poretti è attore, comico e scrittore, noto per essere parte del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Inizia la carriera in teatro prima di approdare alla televisione e al cinema. Con il trio firma film di culto come Tre uomini e una gamba, Chiedimi se sono felice e Odio l’estate. Autore di libri e monologhi teatrali, di recente si è affacciato con successo al mondo dei podcast con il suo PoretCast.

Daniela Cristofori, attrice, psicologa e psicoterapeuta, ha lavorato in teatro e televisione. Specializzata nella formazione attraverso l’arte, unisce recitazione e psicologia per esplorare tematiche umane e relazionali. Ha collaborato con Giacomo Poretti in progetti teatrali e culturali, contribuendo alla riflessione su società e cambiamento. Insieme portano in scena spettacoli che coniugano comicità e sensibilità contemporanea.

