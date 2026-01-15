Giorgio Graditi nuovo Direttore Generale di Area Science Park

Il Consiglio di Amministrazione dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park ha nominato nella seduta del 17 dicembre 2025, Giorgio Graditi, nuovo Direttore Generale dell’Ente nazionale di ricerca. Al termine di una procedura selettiva pubblica e di un accurato processo di selezione, il Cda ha approvato su proposta della Presidente dell’Ente, prof. Caterina Petrillo, la nomina a Direttore Generale di Graditi.

Direttore Generale dell’ENEA e figura di spicco nel panorama della ricerca e dello sviluppo tecnologico in ambito energetico, Graditi entrerà in carica il 1° marzo 2026 con un incarico della durata di 5 anni.

Graditi è stato Direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di ENEA e ha contribuito allo sviluppo di strategie, progetti e iniziative nazionali ed europee nel campo della transizione energetica, digitale e ecologica e dello sviluppo sostenibile. Tra i suoi incarichi attuali figurano la Presidenza di Medener, l’associazione riconosciuta dalla Commissione Europea delle Agenzie nazionali per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili del Mediterraneo, la Presidenza di SIET (Società informazioni esperienze termoidrauliche S.p.A.) che opera nel settore nucleare, la partecipazione nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione NEST (Network 4 Energy Sustainable Transition), nel Consiglio Scientifico della Fondazione Rome Technopole, nel Consiglio Scientifico, in qualità di coordinatore, del Cluster Tecnologico Nazionale Energia.