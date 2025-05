Giornata Internazionale contro l’omobitransfobia. In Fvg non c’è nulla da celebrare: la nostra Regione è uscita dalla Rete Ready

“Oggi, 17 maggio, si celebrerà la Giornata Internazionale contro l’omobitransfobia, International Day Against Homophobia, Biphobia, Transphobia (IDAHOBIT). Ma in Friuli Venezia Giulia non c’è nulla da celebrare: ricordo infatti che la nostra Regione è uscita, con un suo primo provvedimento, nel 2018 dalla Rete READY, rinunciando ad uno degli strumenti istituzionali più importanti per il contrasto alle discriminazioni e per la promozione di una cultura del rispetto. Ancora più grave è il totale silenzio delle istituzioni regionali nelle scuole: nessuna azione informativa, nessun progetto formativo e nessun impegno reale contro l’odio, il bullismo e l’esclusione è portato avanti dalla Regione, con nessun contributo.”

“In un tempo in cui i discorsi d’odio aumentano e i diritti civili vengono seriamente messi in discussione, l’assenza della nostra Regione è una responsabilità politica pesante: serve coraggio, serve cultura, serve rispetto. E servono istituzioni che stiano dalla parte delle persone e non dei pregiudizi.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.