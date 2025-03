Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne: spettacolo teatrale “L’incredibile storia vera di Nellie Bly – Giornalista d’assalto e di cuore”

Nell’ambito della rassegna dedicata alla Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Udine, si terrà lo spettacolo teatrale e musicale L’incredibile storia vera di Nellie Bly – Giornalista d’assalto e di cuore. L’appuntamento è per mercoledì 19 marzo alle 20.30 al Teatro San Giorgio.

L’evento, curato da SimulArte, rappresenta un’occasione unica per scoprire e approfondire la figura di Nellie Bly, pioniera del giornalismo d’inchiesta e simbolo di emancipazione femminile. Dopo diverse rappresentazioni, questa sarà la prima volta che lo spettacolo andrà in scena in teatro a Udine.

Lo spettacolo vedrà la narrazione di Valerio Marchi, accompagnato dalle letture di Carla Manzon e dalle musiche di Giuliano e Alessio Velliscig, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente per il pubblico.

A seguire, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a un dialogo tra l’autore e narratore Valerio Marchi e la giornalista e scrittrice Alessandra Beltrame, per approfondire ulteriormente la straordinaria vicenda di questa donna coraggiosa e rivoluzionaria. L’ingresso al Teatro San Giorgio sarà libero fino a esaurimento posti.

La storia di Nellie Bly

Nel 1889, la giornalista Elizabeth Jane Cochran, in arte Nellie Bly, sfidò idealmente il celebre personaggio ideato da Jules Verne, Phileas Fogg, tentando di compiere il giro del mondo in meno di 80 giorni. Da sola, con una semplice valigetta e senza aiuti, riuscì nell’impresa in soli 75 giorni, dimostrando ancora una volta che le donne possono affrontare qualsiasi sfida con determinazione e successo.

Ma l’impresa attorno al mondo è solo uno dei tanti traguardi di Nellie Bly. Con il suo spirito indomito e la sua straordinaria intraprendenza, fu la prima donna assunta dal Pittsburgh Dispatch nel 1885 e successivamente lavorò per il New York World, distinguendosi per inchieste coraggiose, come quella che la vide infiltrarsi nell’infernale manicomio femminile di Blackwell Island. Viaggiatrice instancabile, affrontò anche missioni pericolose, come il reportage dal Messico, e fu testimone della Prima Guerra Mondiale tra il 1914 e il 1915.

Giornalista, scrittrice, imprenditrice e attivista per i diritti delle donne, Nellie Bly ha lasciato un’eredità indelebile, rimanendo un simbolo di coraggio e determinazione.