“Giornata Internazionale della Danza”: la Compagnia Arearea invita tutti al Maurensig di Feletto Umberto (Ud)

La Compagnia Arearea dà appuntamento, il 29 aprile 2025, al Teatro immersivo Maurensig di Feletto Umberto (via Mazzini 1), per festeggiare la “Giornata Internazionale della Danza” voluta dal Comitato dell’International Theatre UNESCO e che, dal 1982, celebra la danza, il suo valore e la sua importanza in quanto forma d’arte e come fondamentale elemento per la conoscenza e la crescita individuale e collettiva. Lo farà grazie a un programma ricchissimo di eventi che cominceranno al mattino e proseguiranno fino a sera. Un evento speciale perché inserito in un “contenitore” che lo è altrettanto: “Arearea Dance Library” progetto vincitore del bando di incentivi D6.1.1 all’interno di PR FESR 2021-2027, volto alla rigenerazione e riattivazione di luoghi e spazi culturali pubblici e privati. Si tratta di un progetto triennale, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con contributo PR FESR, che vede anche il coinvolgimento di diversi partner pubblici quali Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Comune di Udine ed Educandato statale collegio Uccellis; e partner privati, ovvero Teatro Club Udine, associazione culturale Kaleidoscienza, Faretra aps, Fondazione Radio Magica, Cas’Aupa, Progettoautismo FVG e Rete Intersezioni.

LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DANZA – Durante la Giornata, il Teatro Maurensig diventerà dunque luogo di ritrovo per le diverse comunità di corpi e generazioni coinvolte nei percorsi formativi del progetto “Arearea Dance Library” e vedrà la partecipazione attiva non solo di tutti i partner, ma anche delle scuole di danza del territorio. Si comincerà al mattino, alle 9.30. Dopo l’accoglienza e i primi laboratori seguirà una jam con musica dal vivo e uno spettacolo delle allieve e degli allievi dell’Uccellis. La giornata proseguirà poi nel pomeriggio con nuovi laboratori e alcune performance fra cui anche quella della compagnia laziale “Mandala dance company”. A chiudere la giornata, un dj set dalle 20.30. La giornata sarà a ingresso gratuito, eccezion fatta per le performance in programma fra le 18.30 e le 20. La prenotazione non è obbligatoria ma vivamente consigliata su lostudio@arearea.it. L’intero programma è disponibile su https://arearea.it

«Festeggiare la giornata internazionale della danza significa, per noi, celebrare la potenza del corpo; che ci ricorda quanto questa arte sia profondamente radicata in ogni essere umano. In quanto universale la danza è linguaggio prediletto, una forma di conoscenza che nasce dal corpo e parla al cuore. Abbiamo necessità in questi tempi digitali, di discutere, includere, far partecipare quante più persone possibili a una cultura del corpo inclusiva e partecipativa. Arearea Dance Library ha fatto tutto questo sino a oggi, e continuerà a farlo per i prossimi due anni. Ci sta consentendo di ribadire che questa arte è un bene comune, un archivio vivente di emozioni, relazioni e possibilità. Quindi il nostro augurio è che tutto questo possa fornirci degli strumenti nuovi, non soltanto per fare arte, ma per risanare le ferite della nostra società», hanno spiegato i direttori artistici della Compagnia Arearea, Roberto Cocconi e Marta Bevilacqua, in occasione di una conferenza stampa, ospitata proprio dal Maurensig, durante la quale non solo è stato presentato il programma della “Giornata”, ma si è potuto tracciare un primo bilancio “Arearea Dance Library”, avviato sul finire del 2024 in programma fino al 2026.

IMPATTO DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI – Con le molte attività poste in essere nell’ambito del progetto “Arearea Dance Library” si è riscontrato un aumento del 332,73% fra i soci. La crescita esponenziale dell’associazione Arearea dimostra l’efficacia delle strategie implementate grazie a “Arearea Dance Library”. I dati rivelano che gli over 50 guidano la crescita con un aumento del +530% (in numeri assoluti, quindi sul totale dei soci) mentre parallelamente nasce (si tratta di un segmento creato ex-novo) la fascia dei piccolissimi 3-5 anni con un +8,5%. I punti deboli, seppur in aumento, restano le fasce giovanili. Le priorità per le future attività, saranno: rafforzare l’engagement dei giovani, strutturare l’offerta per le nuove fasce, puntare a un ulteriore incremento dei soci, mantenendo l’equilibrio generazionale.

IMPATTO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO – Anche per le attività di spettacolo i dati evidenziano una crescita, che in termini complessivi si attesta al +235% in quanto a pubblico presente durante le performance, con un dato su tutti, quello di Off Label, che ha registrato un aumento del 1138%. Un risultato che dimostra l’efficacia tangibile delle strategie adottate e che offre importanti indicazioni sul futuro.

LE ATTIVITÁ PREVISTE DAL PROGETTO – Entrando più nel dettaglio delle attività svolte (o in fase di avvio a fine anno) prima di tutto ci sono i laboratori, nove in totale. A partire da quelli rivolti a persone con malattie (Parkinson e caregivers) e disabilità (intellettive e autismo). Ma anche quelli per la comunità: dai piccolissimi agli over 50, passando per gli adolescenti, fino a quelle di coppia o per donne in gravidanza. “Arearea Dance Library” prevede inoltre attività formative e professionalizzanti; la valorizzazione degli spazi urbani (Lo Studio_centro di danza contemporanea, la Galleria Tina Modotti, il Teatro “P. Maurensig”) e la rigenerazione di spazi privati al fine di renderli più accessibili alla città e alle sue attività culturali.