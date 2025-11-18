Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: a Cavazzo Carnico spettacolo teatrale “Da uomo a uomo”

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Cavazzo Carnico organizza la rappresentazione dello spettacolo teatrale “Da uomo a uomo” di Bruna Braidotti. L’appuntamento è per venerdì 21 novembre, alle 20.45 nella sala dell’ex latteria di Cavazzo Carnico (piazzale dei Caduti 3). In scena la Compagnia di Arti e Mestieri di Pordenone con Francesco Cevaro e Paolo Mutti. L’ingresso è libero.

“Abbiamo scelto di proporre uno spettacolo interpretato da voci maschili e non sempre quelle delle donne che possono essere considerate di parte – spiega l’assessore Chiara Rocco – perché anche gli uomini hanno o devono avere un’opinione riguardo alla violenza di genere, perché sono loro che la agiscono e sono loro che possono cambiare le cose”.

L’Amministrazione Comunale, inoltre, parteciperà a una mattinata di confronto e dibattito in programma per lunedì 24 novembre, dalle 11.30, negli studi dell’emittente radiofonica locale “Radio Studio Nord”. Prevista anche la presenza di referenti del Centro antiviolenza di Tolmezzo.