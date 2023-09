Giornata Mondiale del Rifugiato: concerto di Giovanni Zacchigna e del Miriam Baruzza Trio a Trieste

Il 20 giugno 1951 venne approvata la Convenzione sui Rifugiati da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per ricordare questo evento dal 2001 ricorre, in questa data, la Giornata Mondiale del Rifugiato. Lo scopo dell’iniziativa è richiamare l’attenzione sul diritto d’asilo, garantito dal diritto internazionale ed europeo, nonché dall’articolo 10 della Costituzione italiana. Nell’ambito del progetto SAI verrà ricordata anche a Trieste, giovedì 21 settembre, questa ricorrenza. L’appuntamento è al Giardino di via San Michele dalle ore 17: prenderà inizialmente parola il presidente di ICS Gianfranco Schiavone, il quale farà un intervento sulla situazione dell’accoglienza a Trieste. Seguirà un rinfresco con buffet internazionale e un concerto. Si esibiranno, con musica folk acustica, il cantautore Giovanni Zacchigna (https://www.youtube.com/@giovannizacchigna8666) e il Miriam Baruzza Trio (https://www.facebook.com/illiryamusic). La

partecipazione è libera.