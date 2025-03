Giornata mondiale dell’Acqua: gli eventi promossi dall’ateneo friulano

Creare una cultura consapevole sulla risorsa acqua, proponendo iniziative sul territorio che possano coinvolgere addetti ai lavori, cittadinanza, nuove generazioni in modo da sviluppare la collaborazione tra portatori di interesse e tra realtà che operano nel settore acqua sul territorio a diversi livelli, in modo da aumentare l’attenzione sui temi della sostenibilità e della gestione di questa preziosa risorsa, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030: sono questi gli obiettivi della sei iniziative organizzate in occasione del 22 marzo, Giornata mondiale dell’Acqua, dal tavolo territoriale promosso dall’Università di Udine con i dipartimenti Politecnico di Ingegneria e Architettura, Scienze agroalimentari, ambientali e animali, Lingue e Letterature, comunicazione, formazione e società, all’interno del progetto COMUNICare H2O, a cui aderiscono Acquedotto Poiana, Legambiente Fvg, Cevi – Centro di volontariato internazionale e Consumatori Attivi, con il patrocinio del Comune di Udine.

Quest’anno in particolare l’attenzione viene posta sulle Blue Communities, ovvero quelle reti territoriali composte da vari soggetti che a più livelli collaborano in modo attivo e responsabile per la cura dell’acqua, anche in risposta all’aggravarsi della scarsità idrica dovuta al cambiamento climatico. Il programma prevede sei eventi distribuiti su diverse sedi da mercoledì 19 a venerdì 28 marzo e dedicati a pubblici differenti.

“Anche quest’anno il progetto COMUNICare H2O, come oramai sistematicamente da molti anni, promuove, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, eventi, iniziative e novità, destinate ad un pubblico sempre più vario ed attento al tema dell’acqua sul territorio regionale e non solo. Il tavolo di lavoro e i suoi partecipanti organizzano numerosi incontri ed attività con diversi target selezionando anche differenti portatori di interesse – sottolinea il referente scientifico Daniele Goi, docente di Ingegneria sanitaria ambientale -. Gli approcci utilizzati consentono importanti sinergie tra valori tipici degli ambiti didattici, della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica, della comunicazione e della cultura inclusiva. L’Università affianca il CeVI nel progetto Blue Communities – continua Goi -, che coinvolge reti territoriali di scuole, istituzioni, cittadini e organizzazioni della società civile, che collaborano attivamente assieme per affrontare le attuali problematiche della risorsa acqua. Tra le novità la presentazione di un volume della collana Q-AUSIR, “L’acqua e noi” che rappresenta un elemento di sintesi di queste attività, da destinare ad un nuovo modo di fare cultura dell’acqua nelle scuole e non solo.”

Si parte mercoledì 19 marzo alle 17 nell’auditorium del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università in via Cotonificio 108 a Udine con l’incontro di formazione per docenti e operatori culturali “L’acqua e noi – approcci didattici alla risorsa idrica”, in cui saranno presentati il libro illustrato “L’acqua e noi” in presenza dell’autore Jacopo Sacquegno edito da Forum Editrice Universitaria e il concorso “The water we want” promosso dalla Rete Mondiale UNESCO dei Musei dell’Acqua (WAMU-NET). Il libro verrà distribuito gratuitamente ai presenti fino a esaurimento scorte.

Giovedì 20 marzo nell’auditorium della biblioteca universitaria dei Rizzi, in via Fausto Schiavi 44, dalle 9 alle 12:30, il corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie sostenibili per l’ambiente organizza l’incontro monografico “Sfide e Soluzioni per una Gestione Sostenibile dell’Ecosistema Acquatico”, rivolto ai giovani studenti e dedicato al tema dalla gestione sostenibile dell’ecosistema acquatico, con l’intervento di alcuni portatori di interesse attivi sul territorio della regione e componenti del Comitato di Indirizzamento di STAM, tra cui AcegasApsAmga Spa, ARPA-FVG, CAFC Spa, For Nature Srl, Ente tutela patrimonio ittico – Regione Autonoma FVG.

Venerdì 21 marzo nell’aula magna dell’IT Marinoni in viale Monsignor Nogara 2 a Udine, dalle 9:15 alle 12 si parlerà di come attivare percorsi locali per la salvaguardia e la gestione dell’acqua, un evento aperto al pubblico e organizzato dall’ufficio Contratti di fiume e orti urbani del Comune di Udine e del Coordinamento Agende 21, con interventi dei referenti del IT Marinoni, Comune di Udine, Agenda 21, CeVI, Università di Udine, CAFC e Consorzio di Bonifica della pianura friulana.

Sabato 22 marzo ci si sposterà a Bibione per un’escursione sulla foce del Tagliamento in dialogo con gli esperti, un evento a cura di Legambiente FVG all’interno del progetto Free Tagliamento. Partenza da via Procione (angolo passeggiata adriatica) alle 15:30. La passeggiata porterà all’esplorazione di aspetti naturalistici di pregio della foce e trasformazioni morfologiche ed ecologiche del sistema fiume, laguna, mare grazie alla partecipazione di esperti, artisti e guide con la partecipazione di Giorgio Fontolan dell’Università di Trieste e Giosuè Cuccurullo, direttore dell’Oasi Val Grande.

Domenica 23 marzo si tonerà a Udine, in piazza Matteotti, dalle 10:30 alle 12:30 con attività ludico-scientifiche, giochi, attività, letture e video 3D per bambini e famiglie. La mattinata è organizzata organizzato dai dipartimenti Politecnico di Ingegneria e Architettura Scienze agroalimentari, ambientali e animali e Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’ateneo friulano, in collaborazione con Kaleidoscienza, CeVI – Centro di Volontariato Internazionale, i lettori volontari del gruppo Ti leggo una storia, Acquedotto Poiana e Consumatori Attivi.

Ultimo appuntamento venerdì 28 marzo a Precenicco per un’escursione agli impianti di Precenicco, Varmo, San Mauro, Mereto di Tomba, Tricesimo, per conoscere gli impianti idraulici e irrigui del Consorzio di Bonifica della pianura friulana, a cura del Consorzio in collaborazione con Consumatori Attivi. Si parte da piazza Roma alle 13:30 e la passeggiata si concluderà alle 17:30.