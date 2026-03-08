Giornata Mondiale dell’Acqua: iniziative in tutto il Friuli

In vista della Giornata Mondiale dell’Acqua del prossimo 22 marzo, l’Università degli Studi di Udine lancia un articolato programma di iniziative nato dal Tavolo Territoriale multi-stakeholder promosso dai dipartimenti DPIA, DI4A e DILL, con il patrocinio del Comune di Udine. Sotto l’egida del progetto “COMUNICare H2O”, l’Ateneo friulano, insieme a partner come Acquedotto Poiana, Legambiente FVG, CeVI e Consumatori Attivi, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e le nuove generazioni sulla gestione sostenibile della risorsa idrica attraverso un approccio divulgativo diversificato e inclusivo. La rassegna di quest’anno si focalizza in particolare sulla creazione delle “Blue Communities”, reti territoriali impegnate attivamente nella cura dell’acqua in risposta alle sfide del cambiamento climatico.

Il percorso di consapevolezza prenderà il via già nei primi giorni di marzo con due importanti anteprime istituzionali. La prima si terrà martedì 10 marzo, dalle 9 alle 13.15, nell’Auditorium della biblioteca universitaria dei Rizzi a Udine. Qui il corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Sostenibili per l’Ambiente proporrà un incontro monografico dedicato alla gestione di acqua, suolo e risorse naturali, coinvolgendo esperti di AcegasAmga, A&T2000, Arpa Fvg, Cafc e della Direzione centrale risorse agroalimentari regionale. Seguirà, giovedì 12 marzo a Cividale del Friuli, una sessione del Tavolo regionale dei Contratti di Fiume al Centro San Francesco. L’incontro, organizzato in sinergia con la Regione e il Contratto di Fiume Natisone, sarà l’occasione per tracciare lo stato dell’arte degli strumenti partecipativi locali.

Entrando nel vivo degli eventi, mercoledì 18 marzo l’attenzione si sposterà sul territorio di Stupizza con un evento didattico organizzato da Acquedotto Poiana. Dalle 9.30 alle 15, gli studenti delle scuole elementari di San Pietro e dell’Istituto Solari di Tolmezzo saranno protagonisti di un’escursione alla sorgente Poiana e di attività di peer education nell’ambito del progetto Interreg H2O Smartnet. L’impegno civico della città di Udine sarà invece al centro dell’appuntamento di venerdì 20 marzo a Palazzo d’Aronco, dove alle 11 verrà presentata ufficialmente la candidatura di Udine come “Blue Community” a cura del Comune di Udine in coordinamento con CeVI – Centro di Volontariato Internazionale, CAFC, ITC Marinoni. Sarà consegnato il certificato di Blue Community alla comunità udinese grazie ai risultati ottenuti fino ad oggi e ai programmi futuri per la salvaguardia dell’acqua.

“Da sei anni il progetto COMUNICare H2O promuove, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, eventi, iniziative e novità, destinate ad un pubblico sempre più vario ed attento al tema dell’acqua sul territorio regionale e non solo. Il tavolo di lavoro e i suoi partecipanti organizzano numerosi incontri ed attività con diversi target selezionando anche differenti portatori di interesse – sottolinea il referente scientifico Daniele Goi, docente di Ingegneria sanitaria ambientale dell’Università di Udine. Gli approcci utilizzati consentono importanti sinergie tra valori tipici degli ambiti didattici, della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica, della comunicazione e della cultura inclusiva. Quest’anno il Comune di Udine celebra la candidatura di Udine Blue Community proposta dal CeVI e l’Università non mancherà di esserci per sostenere l’impegno dell’amministrazione”.

Il fine settimana della Giornata Mondiale inizierà sabato 21 marzo alle 18:00 a Majano presso l’Hospitale di San Giovanni, dove sarà inaugurata la mostra fotografica e multimediale di Eugenio Novajra intitolata “Tiliment, il Fiume si racconta”. La mostra sarà visitabile dal 22 marzo al 18 aprile, orario 14.30-17.30. Il culmine delle celebrazioni si toccherà domenica 22 marzo nel cuore di Udine: dalle 10.30 alle 12.30, Piazza Matteotti ospiterà laboratori ludico-scientifici, giochi, letture e video 3D per bambini e famiglie curati dai dipartimenti universitari coinvolti insieme a Kaleidoscienza, CeVI, ConsumatoriAttivi, Legambiente Circolo Laura Conti Amici del Roiello e i lettori volontari del gruppo “Ti leggo una storia”. Sempre nel mese di marzo è prevista l’inaugurazione del progetto “Free Tagliamento”, promosso da una coalizione di associazioni guidata da Legambiente FVG per la tutela del libero scorrimento del fiume.

Il lungo programma di “COMUNICare H2O” troverà la sua ideale conclusione venerdì 15 maggio a Precenicco. Nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 17.30, i cittadini potranno partecipare a un’escursione guidata per conoscere da vicino gli impianti idraulici e irrigui del Consorzio di Bonifica della pianura friulana, chiudendo così un cerchio che unisce educazione, gestione tecnica e partecipazione collettiva.