Oggi, giornata mondiale dell'ONU contro l'odio e le discriminazioni razziali, ha per tema "I giovani contro il razzismo" e quindi ribadisco il dovere morale a riconoscere lo ius soli e lo ius culturae. Così il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG. Inoltre chiedo con forza l'eliminazione di quella vergogna legislativa che ancora compare nella legislazione italiana che prevede l'esibizione del permesso di soggiorno dei genitori, per registrare la nascita dei figli, lasciando così potenzialmente aperto il rischio di bambini invisibili. Un pensiero altrettanto convinto va ai migranti, che anche quando non vengono respinti materialmente lo sono comunque moralmente. La storia dell'umanità è storia di migrazioni e la Terra è il bene comune di tutti." Ha concluso il consigliere regionale Honsell.