Giornata vittime lavoro: Martines-Pozzo (Pd), attivare collaborazioni

«Gli sforzi collettivi e anche della Regione in tema di sicurezza sul lavoro sono certamente aumentati in questi anni. Ma gli incidenti, anche mortali, continuano a essere una piaga e i numeri complessivi sono solo in leggero calo. Questo deve portarci a tenere la guardia ancora più alta, cercando anche collaborazioni con l’Ispettorato del lavoro per azzerare gli incidenti». Lo affermano i consiglieri regionali Francesco Martines e Massimiliano Pozzo (Pd) in occasione della Giornata mondiale dedicata alle vittime del lavoro e dell’amianto, istituita nel 2005. A riguardo, nei giorni scorsi Martines e Pozzo hanno presentato una mozione, sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione, attraverso la quale si chiede appunto l’impegno della Regione ad “Attivare nuove collaborazioni per azzerare gli incidenti sul lavoro”.

«Nel corso del 2024 – ricordano Martines e Pozzo – gli infortuni sul lavoro registrati in regione ammontano a 13.604 casi, evidenziando una lieve diminuzione dello 0,72% rispetto ai 13.702 casi dell’anno precedente, un calo che risulta in linea con la media nazionale, che si attesta su una riduzione dello 0,67%». Vista questa situazione e vista la «possibilità per il Fvg, attraverso la propria specialità, di colmare le lacune derivanti dalle norme nazionali», continuano i consiglieri dem, «ci deve portare a ragionare sulla possibilità di supportare le carenze di personale dell’Ispettorato, che si traducono in un ostacolo di contrastare fenomeni come il lavoro sommerso e irregolare». Da qui la richiesta alla Giunta di avviare un tavolo di confronto con l’Ispettorato del Lavoro «al fine di definire i termini di una convenzione volta al potenziamento dei controlli in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione rivolta ai cantieri e alle aziende caratterizzate da un elevato rischio» e di coinvolgere, attraverso campagne informative, anche le categorie economiche interessate con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro.