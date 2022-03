Giornate FAI di Primavera, tornano da oggi le visite guidate

elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione consultabili su www.giornatefai.it; per molti luoghi, soprattutto nelle grandi città, è consigliata la prenotazione online perché garantisce l’accesso alla visita). Oggi, Sabato 26 e domani domenica 27 marzo, tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni ().

Un weekend per riconnetterci alla storia e alla cultura dell’Italia, che permetterà ai visitatori di sentirsi parte dei territori in cui vivono e di cui spesso non conoscono appieno la bellezza e il valore. Verranno aperti ville e palazzi storici, aree archeologiche, chiese di grande valore architettonico o storico-artistico, esempi di archeologia industriale, castelli, biblioteche, collezioni d’arte e musei. Non mancheranno itinerari nei borghi alla scoperta di angoli meno noti del paesaggio italiano, dove si conservano tesori nascosti e si tramandano antiche tradizioni, e visite didattiche in parchi urbani, orti botanici, giardini storici e cortili, che nascono dall’impegno messo in campo dalla Fondazione per la diffusione di una più ampia “cultura della natura”.

LE APERTURE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia ben 18 luoghi aperti in 9 Comuni: Cervignano del Friuli (UD), Manzano (UD), Pal manova (UD), Ruda (UD), Sagrad o (GO), San Vito al Tagliamento (PN), Spilimbergo (PN), Trieste e Udine.

In particolare:

a Cervignano del Friuli (UD): Borgo Fornasir

(UD): a Manzano (UD): “ Tra Cultura e Natura: la Tenuta di Torre Rosazza ”

(UD): “ ” a Palmanova (UD): il “ Bastione difensivo: Lunetta Napoleonica ”

(UD): il “ ” a Ruda (UD): l' “ Amideria Chiozza: il nostro Luogo del Cuore ”

(UD): l' “ ” a Sagrado (GO): l' “Itinerario Storico-Naturalistico S.Martino - M.te S. Michele” e l'itinerario “ S. Martino del Carso: un Paese sul fronte della Grande Guerra ”

(GO): l' e l'itinerario “ ” a San Vito al Tagliamento (PN): Palazzo Altan e Palazzo Amalteo – Renaldis (quest’ultimo solo per iscritti)

(PN): e (quest’ultimo solo per iscritti) a Spilimbergo (PN): l'azienda Mario Donà Mosaic i, l'azienda Mosaicpro , la Scuola Mosaicisti del Friuli , l'azienda " Travisanutto Giovanni - Artistic Mosaics ”, Villa Magenta e Villa Petri

(PN): l'azienda i, l'azienda , la , l'azienda " ”, e a Trieste : la “ Passeggiata tra i palazzi neoclassici frontemare ”, la “ Passeggiata tra i palazzi neoclassici frontemare con visita al Museo teatrale Carlo Schmidl ” e la “ Visita al Teatro Lirico Giuseppe Verdi, passeggiata tra i palazzi neoclassici e visita al Museo teatrale Carlo Schmidl ”

: la “ ”, la “ ” e la “ ” a Udine: l’Area ex SAFAU.

Elenco dei luoghi aperti in FVG, modalità di partecipazione e prenotazioni su: https://bit.ly/GFP_FVG_ 2022