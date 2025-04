Giovedì 1° maggio a Gorizia, Aperitivo con l’Arte con lo spettacolo “Ennio Morricone, il metronomo del’900”

Era un artista silenzioso e riservato, ma le sue composizioni continuano a parlare per lui e raccontano di un’Italia che non c’è più. Dalle musiche scritte per Gino Paoli e Mina fino alla collaborazione con registi del calibro di Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Elio Petri, Bernardo Bertolucci e Giuseppe Tornatore.



Il Maestro Ennio Morricone nel corso della sua straordinaria carriera artistica ha composto più di 500 colonne sonore e venduti 70 milioni di dischi, scrivendo una pagina fondamentale nella storia della settima arte.

In questo incontro del nuovo ciclo de L’Aperitivo con l’Arte della durata di un’ora e mezza in programma giovedì 1° maggio alle ore 17.00 presso la Villa del Marchese de Fabris (GO) conosceremo non solo l’artista e le curiosità dietro la lavorazione dei film ma anche il ritratto dell’uomo.

Un racconto a due voci con: Cristina Bonadei, Massimo Tommasini accompagnati dalla musica dal vivo eseguita da Riccardo Morpurgo al piano.

Regia di Massimo Tommasini.

Proposto in una nuova forma itinerante, il progetto “Vie di Fuga à Aperitivo con l’Arte” a cura dell’Associazione Culturale Adelinquere prevede la realizzazione di 14 spettacoli in 10 location del FVG. Un percorso narrativo, letterario e performativo che conduce lo spettatore attraverso i decenni della grande Arte contemporanea.

Il progetto è sostenuto dalla Regione Autonoma FVG Divulgazione della Cultura Umanistica, dalle Fondazioni Casali e da La Subida Sirk.

Manifesti realizzati dal fumettista Lelio Bonaccorso.

Programma:

Ore 17.00 Arrivo del pubblico e brindisi di benvenuto nel giardino fiorito con le bollicine di Ribolla Gialla.

Concerto del “New Classic Trio” composto da Clara Di Giusto al violoncello e dalle flautista Sara Brumat e Veronica Bortot.

A seguire, alle ore 17.45 (circa) spettacolo: “Ennio Morricone, il metronomo del Novecento” presso il Salone delle feste.

Al termine dello spettacolo ( 19.15 circa) aperitivo nel giardino con degustazione di vini regionali ed esibizione di Clara Di Giusto al violoncello.