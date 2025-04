Giovedi’ 10 aprile a Gorizia – Nova Gorica inaugurazione del nuovo percorso 10mila passi di salute “passeggiata tra piazze e palazzi goriziani”

Giovedì 10 aprile, nell’ambito del progetto “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute”, a Gorizia e Nova Gorica sarà inaugurato il nuovo percorso “Passeggiata tra piazze e palazzi goriziani” con una passeggiata guidata.

Il ritrovo sarà alle 15.30, in piazza Cesare Battisti per la presentazione del progetto “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute”. A fare gli onori di casa saranno il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e quello di Nova Gorica, Samo Turel con il presidente di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli. Dopo una breve presentazione del progetto a cura di Luana Sandrin (Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Diisabilità Regione Friuli Venezia Giulia), Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale Federsanità ANCI FVG, Laura Pagani (Dipartimento Scienze Economiche Statistiche Università di Udine) e Alessia Del Bianco Rizzardo (Area Cultura PromoTurismo FVG), sarà illustrato il percorso “Passeggiata tra piazze e palazzi goriziani” a cura di Sarah Filisetti, assessore ai Lavori pubblici, Politiche europee e Progetti comunitari e Silvana Romano, assessore Politiche sociali del Comune di Gorizia.

In occasione della Giornata mondiale della salute OMS, quindi, nell’ambito del programma regionale “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di Salute” (2019 – 2025), sostenuto dalla Regione FVG – Direzione Centrale Salute, per attuare il “Piano regionale della Prevenzione Comunità attive”, Federsanità ANCI FVG – d’intesa con ANCI FVG – un nuovo percorso si aggiunge alle proposte della nostra regione.

Attualmente al progetto, avviato nel gennaio 2019, aderiscono, complessivamente ben 132 Comuni con 118 percorsi in tutta la regione. Oltre a fornire piacevoli occasioni per camminare in gruppo e scoprire le bellezze del territorio e dei suggestivi borghi, l’obiettivo è quello di promuovere e far nascere nuovi Gruppi di cammino.

L’itinerario “Passeggiata tra piazze e palazzi goriziani” permette di ammirare i principali edifici storici della città, pubblici, privati e religiosi, e di provare l’emozione di tenere contemporaneamente un piede in Italia e uno in Slovenia nell’importante piazza Transalpina/Trg Europe. Si passa quindi dal Mercato Coperto, da Palazzo de Grazia, Palazzo delle Poste, il Museo di Santa Chiara, Palazzo Werdenberg, fino all’ex ghetto ebraico con la Sinagoga e il Museo “Gerusalemme sull’Isonzo”. Si raggiungono poi il piccolo Museo del Lasciapassare/ Prepustnica, lo storico Palazzo Attems Petzenstein, sede dei Musei Provinciali, la Fontana del Nettuno e la Chiesa di Sant’Ignazio, Palazzo Strassoldo e Palazzo Lantieri, fino al Duomo di Sant’Ilario e Taziano, a Palazzo Attems Santacroce con il suo splendido giardino ottocentesco, sede del Municipio di Gorizia, e il Teatro Verdi.

Dopo la presentazione, è prevista la passeggiata guidata del percorso insieme a tutti i presenti, alle associazioni locali e Gruppi di cammino, ai Club del territorio dediti al servizio e alla Consulta regionale delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del FVG.