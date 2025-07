Giovedì 17 luglio prosegue il Festival Maravee Circus 2025

Dopo il successo dei primi due spettacoli andati in scena al Castello di Susans e all’ex Centrale idroelettrica “Pitter” di Malnisio, l’edizione 2025 del Festival Maravee Circus intitolata Giocolieri Tragi/Comici, prosegue il viaggio tra le meraviglie dell’Arte e del Gioco in castelli e luoghi iconici del Friuli Venezia Giulia.

Giovedì 17 luglio alle ore 21.30 lo spettacolo To Play al Castello di Colloredo di Monte Albano – scritto e interpretato da Domenico Lannutti e Gaby Corbo – porta in scena due eccentrici personaggi che si mettono in gioco ponendosi la questione del Senso della Vita.

Una questione e un senso che vengono azionati attraverso la giocosità per frammentare e ricombinare connotazioni e valori della quotidianità nella costante tensione fra tragedia e commedia.

Attraverso numeri di giocoleria, magia e vertiginose verticali innervate da un’empatica drammaturgia, gli artisti coinvolgono il pubblico con una teoria di interrogativi ai quali rispondono da più punti di vista. Dalla sfida all’amore alla fede…lo spettacolo ruota attorno a un gioco di coppia che si eleva a metafora dell’esistenza sociale e collettiva. Con tanta interattività e divertissement come porte aperte sulla riflessione!

Festival Maravee Circus 2025

Incentrata sulla figura e sulla metafora del Giocoliere, in quattro diversi Spettacoli e due Seminari aperti al pubblico, punta i fari sulla tecnica della giocoleria come elemento vivo dell’universo teatrale. Al centro della pista l’”attore-giocoliere”, che incarna la cultura di frontiera infrangendo i confini delle categorie artistiche e del pubblico, per creare ponti di confronto culturale e sociale.

La novità di quest’anno è il perseverante intreccio tragicomico giocato sul filo teso di un quotidiano che l’artista-giocoliere ha il potere di trasformare spostando il suo e nostro punto di vista sull’esistenza.

Ideata e diretta da Sabrina Zannier, prodotta da Maravee Projects con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, il contributo e il partenariato dei Comuni di Montereale Valcellina e Gemona del Friuli, il partenariato di Ortoteatro, Comunità Collinare del Friuli, Teatro Club Udine, Fondazione Valentino Pontello e la sponsorizzazione della Gervasoni, l’edizione 2025 inscena una ricca carrellata di artisti chiamati a collaborare in sorprendenti intrecci narrativi e performativi. In quattro spettacoli che elevano i tre splendidi Castelli di Susans, Colloredo, Gemona e la straordinaria ex Centrale idroelettrica di Malnisio in magiche scenografie per una commistione di linguaggi artistici che dalla Prosa alla Musica si apre al Teatro Verticale, al Cinema, alla Danza Aerea, al Circo Teatro Comico e ai numeri circensi di Diablo, Rola-Bola, Monociclo.

Prossimi Spettacoli

Giovedì 17 luglio, ore 21.30

To Play

Parco del Castello, Colloredo di Monte Albano

Giovedì 24 luglio, ore 21.30

Vertigini Tragi/Comiche

Parco del Castello, Gemona del Friuli