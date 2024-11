Giovedì 7 novembre nel Salone del Parlamento del Castello di Udine le premiazioni di 27 Maestri del Commercio

Ritorna giovedì 7 novembre il tradizionale appuntamento con le premiazioni dei Maestri del Commercio, iniziativa che la 50&Più Udine – l’associazione che all’interno del sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia opera per la promozione sociale della terza età – promuove dal 1975. L’ultima edizione si è tenuta nel 2022 in Villa de Claricini Dornpacher a Moimacco. Quest’anno si riparte con la cerimonia organizzata dalle 10.30 nel Salone del Parlamento del Castello di Udine. Alla presenza del vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Udine e della Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo, dell’assessore regionale a Salute e Protezione sociale Riccardo Riccardi, del vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, del presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, del docente dell’Università di Udine Silvio Brusaferro, del vicepresidente vicario della 50&Più nazionale Sebastiano Casu, del presidente della 50&Più Udine Guido De Michielis, verranno premiati 27 commercianti della provincia, individuati per la lunga carriera professionale a gestire per lo più piccoli negozi, valore non solo economico, ma anche sociale dei paesi del Friuli. Sfileranno 11 aquile di diamante (oltre 50 anni di attività), 12 d’oro (oltre 40 anni) e 5 d’argento (oltre 25 anni).