Giovedì a Udine incontro pubblico dal titolo: La Strage di Peteano. Sara presente l’ex magistrato Felice Casson

l’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli Venezia Giulia e il Circolo “Nuovi Orizzonti” organizzano un’ incontro pubblico che si terrà giovedì 27 febbraio 2025 dalle ore 20.15 alle 22.00 dal titolo: La Strage di Peteano – incontro in presenza con FELICE CASSON ex magistrato presso la sala riunioni in via Brescia 3 ai Rizzi – Udine (autobus n.2). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.