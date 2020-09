Giovedì la presentazione della prima “guida raccontata” dei percorsi We Like Bike

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Consorzio We Like Bike presenterà giovedì 10 settembre prossimo, alle ore 18,30, presso “Al Cappone” in via Soprapaludo a San Daniele del Friuli, la prima “guida raccontata” dei percorsi di We Like Bike, realizzata come contributo di informazione che si propone di confermare come la passione per la bici ed il cicloturismo possano trasformarsi anche in un momento di straordinario approfondimento del contesto territoriale e delle sue irripetibili peculiarità.

La guida rappresenta, in modo che confidiamo possa risultare gradito, si legge in una nota, gli obiettivi di valorizzazione integrata che il consorzio pone alla base della sua costituzione e alimenta la prima di una serie di escursioni ragionate lungo un percorso emblematico, alla portata di tutti e da affrontare rigorosamente in bici ma con la mente aperta e rilassata; entro qualche mese le guide di We Like Bike daranno vita ad una raccolta da pubblicare per l’immissione nel circuito distributivo.

La struttura della guida, si legge ancora nel comunicato stampa, è curata dai consorziati e si avvale di straordinarie incursioni affidate ad Angelo Floramo, che alimentano spunti ed approfondimenti di carattere culturale, storico ed antropologico, proposti al cicloturista ed al lettore con il fascino narrativo e la grande verve divulgativa cui Floramo – sandanielese che vive a San Pietro di Ragogna, doppiamente radicato rispetto al territorio di We Like Bike – ci ha oramai abituati .

Il professor Floramo sarà a sua volta presente, giovedì prossimo, per dirci la sua su questa iniziativa e per presentare la guida assieme a noi. Fino alla pubblicazione della raccolta, la guida sarà accessibile attraverso il sito www.welikebike.org o www.welikebike.it ma, solo per questa occasione, saranno disponibili alcune decine di “prove di stampa” dedicate agli ospiti, ai media ed ai primi curiosi.

Nella stessa occasione, verranno presentare anche alcune delle nuove brochure divulgative dei percorsi di We Like Bike, proposte dal consorzio sulla base di aggregazioni tematiche per essere via via distribuite con piantine indicative dei diversi tracciati, informazioni e curiosità.

Verranno infine presentate altre novità, soprattutto relative al completamento della segnaletica tabellare lungo nuovi bellissimi tracciati di percorsi cicloturistici ed all’integrazione della rete utilizzabile.