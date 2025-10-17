Giullari di Dio: Concerto inaugurale XXXIV edizione del Festival internazionale di Musica Sacra a Pordenone

Grande attesa a Pordenone per l’avvio del Festival Internazionale di Musica Sacra, giunto alla sua 34^ edizione che si apre domenica 19 ottobre, alle 15.30 nel Duomo Concattedrale di Pordenone, con una produzione che ci proietta verso il 2026, l’anno in cui si celebra l’VIII centenario dalla morte di San Francesco. Giullari di Dio. Alle origini della lauda italiana nell’ottavo centenario del Cantico di Frate Sole titola l’evento che debutterà in anteprima mondiale, ispirato al Cantico delle Creature, il testo poetico più antico della letteratura italiana, per l’occasione portato in scena nella prima ricostruzione del Cantico di Frate Sole, integrata da una selezione di laude databili tra il XII e il XIII secolo.

Protagonista della serata sarà l’Ensemble Micrologus, la celebre formazione musicale che negli anni Ottanta apriva la strada alla riscoperta della musica medievale, nota anche per la collaborazioni d’autore con molti artisti, dal regista Gabriele Salvatores, per la colonna sonora del film Premio Oscar Mediterraneo, a Giovanna Marini e Vinicio Capossela. La partitura del Cantico è stata per l’occasione reinterpretata con la consulenza scientifica dei musicologi Francesco Zimei e Lucia Marchi, in collaborazione con il progetto ERC Advanced LAUDARE (Università di Trento – GSSI L’Aquila).

Il Festival internazionale di Musica Sacra si avvale del contributo del Ministero della Cultura, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pordenone e della Fondazione Friuli, con il sostegno di BCC Pordenonese e Monsile.

L’ingresso al concerto è libero.

Il programma completo sul sito www.musicapordenone.it