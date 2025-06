Giuseppe Ungaretti e Pierluigi Cappello, due poeti, due fiumi, un unico secolo raccontato a Chiusaforte

Sarà un appuntamento dedicato alla poesia quello che il Centro studi politici economici e sociali “sen. Antonio Rizzatti” di Gorizia organizzerà sabato 14 giugno: si tratta de “Il Friuli Venezia Giulia attraverso le poesie”. Si inizierà alle 16.30 con un visita guidata sulle orme e sui versi di Pierluigi Cappello per proseguire, alle 19.30, con la conferenza a cura di Elisa De Zan, Esperto siti Grande Guerra, e Andrea Monopoli, dottorando in storia contemporanea presso le Università di Udine e di Trieste.

Per l’occasione, il Centro ha messo a disposizione una corriera che partirà alle 14.30 da Fogliano Redipuglia e, con tappe a Udine e Tolmezzo, raggiungerà Chiusaforte per partecipare ai due incontri. Gli eventi sono gratuiti e sostenuti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con l’avviso pubblico “Giuseppe Ungaretti”, finanziato dalla Legge Regionale 28 dicembre 2023 n.16 articolo 6 commi da 106 a 110.

Il giorno successivo, domenica 15 giugno, vi sarà la possibilità di escursione in bici accompagnati

da Giorgio Furlanich, guida naturalistica, con partenza alle 9 dalla Stazione di Chiusaforte. Sarà possibile noleggiare in loco il mezzo oppure portarsi le proprie biciclette da casa. «Prosegue così – dichiara il direttore di Nuova Iniziativa Isontina, Ivan Bianchi – il nostro progetto su Giuseppe Ungaretti, figura che il Centro Studi, nel 1966, con il primo Incontro culturale mitteleuropeo, riportò nei luoghi che il poeta vide distrutti dalla guerra e sui quali combatté e scrisse liriche che ancor oggi sono parte fondante della letteratura europea. Dopo l’escursione sulle tracce ungarettiane sul Monte San Michele ora è il momento di congiungere i fiumi, in questo caso l’Isonzo e il Fella, in un connubio tra poesia di inizio Novecento e poesia di fine Novecento, connettendo Giuseppe Ungaretti a Pierluigi Cappello».

Il progetto è stato scritto e realizzato dal Centro studi politici economici e sociali “sen. Antonio Rizzatti” di Gorizia e dalla rivista Nuova Iniziativa Isontina, assieme alla Pro Loco Fogliano Redipuglia, il Centro per la Conservazione e Valorizzazione delle tradizioni popolari di Borgo San Rocco, Gorizia – odv, l’Università degli Studi di Trieste – dipartimento di studi umanistici, l’Ufficio

per la tutela della cultura e della memoria della Difesa e l’associazione Amici di Castelnuovo. Per info e prenotazioni si può contattare il 3471761913 o scrivere a info@nuovainiziativaisontina.it.