Giustizia di comunità, all’Università di Udine si inaugura l’hub sperimentale multiservizio

All’Università di Udine, domani, mercoledì 14 maggio , si terrà l’ inaugurazione dell’hub sperimentale multiservizio di “Giustizia di comunità” . La cerimonia si terrà alle 12 nell’auditorium del Dipartimento di Scienze giuridiche (via Tomadini 3, Udine). L’hub è un luogo di raccordo tra il mondo dell’esecuzione penale e la cittadinanza e rappresenta un intervento a favore dell’inclusione sociale e della giustizia riparativa. Mira a realizzare percorsi di inclusione socio-lavorativa a favore di persone sottoposte a misura penale, a costruire una rete di sostegno alle vittime di ogni tipologia di reato ea promuovere interventi di giustizia riparativa e mediazione penale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei progetti “Ripar(t)amo” e “Inclusione, confronto, trattamento”, finanziati dalla Cassa delle ammende del Ministero della giustizia e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L’hub avrà sede in alcuni spazi dei locali universitari in via Treppo 18 a Udine che l’Ateneo friulano ha messo a disposizione gratuitamente del Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine. La Caritas udinese infatti è uno dei soggetti capofila degli enti del terzo settore che hanno co-progettato l’hub. L’incontro si aprirà con i saluti del rettore, Roberto Pinton.