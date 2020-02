Giustizia: Serracchiani, ascoltare moniti della Magistratura

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"I moniti dei magistrati sono puntuali e significativi, meritevoli della massima attenzione". Lo ha affermato la deputata Debora Serracchiani, a proposito delle dichiarazioni dei vertici degli organi giudiziari in occasione della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario.

"La giustizia e la sua applicazione, compresi gli elementi di garanzia dell'individuo - ha indicato la parlamentare - sono un cardine imprescindibile della vita associata e la sua terzietà è una tutela degli equilibri democratici. Per questo l'efficienza di tutto l'apparato sta a cuore di chi vuole una società equa e pacifica: bene quindi il proseguimento e il rafforzamento del rapporto collaborativo della Regione con il Tribunale in materia di personale".

Per Serracchiani "l'analisi svolta dal presidente della Corte d'Appello offre notevoli punti di riflessione per l'attività del legislatore ma è anche un attendibile termometro per tutti gli attori sociali e istituzioni".